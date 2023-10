"As mudanças profundas globais apresentam desafios significativos ao sistema tributário nacional mais precisamente na cobrança das operações de venda de bens e serviços por meios digitais, isto é, do comércio eletrónico, sobretudo as operações das carteiras móveis e o rastreio das transações internas e externas", afirmou Carla Louveira, citada pelo jornal Notícias, o maior diário de Moçambique.

Louveira avançou que "uma prova piloto sobre o controlo das transações 'online' no setor do turismo vai ser realizada no próximo mês".

Para se adaptar às transformações em curso, a Autoridade Tributária criou a Unidade de Tributação da Economia Digital, prosseguiu.

"Vivemos uma era de transformação acelerada na esfera das tecnologias de informação e comunicação e na qual a economia digital desempenha um papel central", sublinhou a vice-ministra da Economia e Finanças de Moçambique.

PMA // SB

Lusa/Fim