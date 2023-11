De acordo com o relatório das Contas Nacionais Trimestrais, o PIB real moçambicano, a preços de mercado, foi influenciado no terceiro trimestre pelo setor primário, que cresceu 12,9%, "com maior destaque para o ramo da indústria de extração mineira, com uma variação de 43,18%".

Seguiu-se o ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura e exploração florestal, que cresceu 3,53% no mesmo período.

O crescimento de 5,92% no terceiro trimestre compara ainda com os 4,67% no segundo trimestre e 4,17% no primeiro trimestre. No terceiro trimestre de 2022 o PIB real moçambicano tinha crescido 3,65%.

No segundo trimestre de 2018, de acordo com o histórico do INE, o PIB real moçambicano cresceu 5,73%, o valor mais elevado anterior ao do terceiro trimestre deste ano.

Segundo o Banco de Moçambique, esta "aceleração da atividade económica" no país resulta do "aumento de produção do Gás Natural Liquefeito (GNL), que teve uma contribuição de 45% no crescimento da economia".

Isto, acrescenta a instituição numa nota oficial, num "contexto em que também se realça a recuperação da indústria transformadora, após quatro trimestres sucessivos de desempenho negativo".

PVJ // SB

Lusa/Fim