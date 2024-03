O desempenho da produção compara com as 174.046 toneladas em 2022 e o crescimento no ano passado, que representa ainda o dobro face às 91.381 toneladas de 2015, segundo o documento, resulta da "intensificação na implementação de medidas de controlo do movimento de animais" e do "controlo do roubo de gado e de abates clandestinos", entre outros.

Só a produção de carne bovina bateu em 2023 o recorde de 21.136 toneladas, um aumento de 5% face ao ano anterior, resultando no abate de 148.844 bovinos.

"Em 2023, a produção nacional de carne bovina correspondeu a cerca de 94% do consumo nacional projetado em 22.522 toneladas", lê-se no relatório.

A produção de carne de pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, cresceu igualmente 5%, para 3.926 toneladas, e a carne de frango aumentou 4%, para 152.784 toneladas.

Já a produção de ovos de mesa em Moçambique cresceu 8%, para 28.667.207 dúzias, um novo recorde, e a de leite fresco aumentou 2%, para 2.486.344 litros, com as províncias de Manica e Sofala a garantirem 70% do total.

PVJ // VM

Lusa/Fim