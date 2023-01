"O ajustamento do preço foi influenciado pela redução do seu preço base", com "os preços futuros do barril do petróleo bruto no mercado internacional a apresentarem uma tendência de queda", justificou em comunicado.

O gás de cozinha passou de 95,04 meticais (1,4 euro) para 90,01 meticais (1,3 euro) por quilo em Moçambique.

A redução acontece um mês depois da anterior descida que, na altura, foi da ordem de 7%.

A Arene "continuará a monitorizar o mercado", nomeadamente "a situação das distribuidoras", referiu ainda a entidade na nota.

As empresas do setor queixam-se de estar a acumular prejuízos por não poderem aumentar a gasolina, nem o gasóleo, apesar da escalada dos respetivos preços base nos últimos anos.

