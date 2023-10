De acordo com um relatório estatístico lançado hoje pelo banco central, de 01 de janeiro a 31 de agosto deste ano foram levantados, em 49,7 milhões de operações realizadas nas quase 1.500 caixas automáticas (CA/ATM) do país, mais de 147.143 milhões de meticais (2.190 milhões de euros).

O maior número de levantamentos, 7.573.096 de operações, registou-se no mês de março, com as caixas ATM a entregarem aos clientes 22.167 milhões de meticais (330 milhões de euros). Já em agosto esse número caiu para 4.605.553 levantamentos, no valor total de 14.487 milhões de meticais (215,7 milhões de euros), segundo o histórico disponibilizado pelo Banco de Moçambique.

Mais de 30 adultos moçambicanos em cada cem têm conta bancária, um aumento de 26% no espaço de dez anos, período em que o rácio de agências bancárias pelo país praticamente estagnou, segundo dados do Banco de Moçambique noticiados pela Lusa no final de agosto.

De acordo com dados de um relatório estatístico do banco central, em junho passado os bancos comerciais do país tinham o equivalente a 30,1 contas bancárias por cada cem adultos, contra 23,9 em 2013. Contudo, o maior registo neste rácio foi atingido em junho de 2017, com 36,2 contas bancárias por cada cem adultos.

Já o número de agências bancárias, segundo os mesmos dados, manteve-se praticamente inalterado entre 2013, então de 4,0 por cada cem adultos, para o final do primeiro semestre deste ano, que foi de 3,9.

Os cartões bancários emitidos em Moçambique passaram no mesmo período de dez anos de 23,8 por cada cem adultos, em 2013, para 18,4 em junho passado.

Funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

PVJ // ANP

Lusa/Fim