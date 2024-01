"Das 534 instalações inspecionadas, 91 foram detetadas em situação irregular, causando um prejuízo de seis milhões de meticais [86.500 euros] à EDM", disse hoje o diretor da área de serviço ao cliente da estatal moçambicana, Aníbal Barca, sublinhando desta forma o impacto das "fraudes" detetadas.

O responsável adiantou, em declarações aos jornalistas no decurso de uma campanha de inspeção regional realizada pela EDM, que, além das fraudes detetadas, foram também detidos dois indivíduos que supostamente facilitavam a adulteração de contadores para "roubo de energia", sem qualquer contrato a empresa.

"Desta campanha foram já recuperados cerca de dois milhões de meticais em multas aos clientes, que se viram inibidos de consumir energia", frisou.

Acrescentou que estas práticas estão a colocar em causa as metas traçadas para o setor, tendo em conta as "perdas" que provocam à empresa.

"Existem projetos que não foram desenvolvidos. Qualquer empresa que regista perdas se ressente financeiramente, sendo que alguns projetos são adiados, tal como está a acontecer com a EDM", referiu, sublinhando por outro lado que a empresa vai continuar com esta campanha de sensibilização e inspeção no terreno.

