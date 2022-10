Depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter apresentado a proposta orçamental aos militantes, na segunda-feira, em Lisboa, ministros e dirigentes socialistas vão começar a partir de sábado a desdobrar-se por todo o país numa iniciativa denominada "PS presta contas".

Sob o lema "Estabilidade, Confiança e Compromisso", Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, será a primeira a entrar em ação, a partir das 15h00 de sábado, na federação socialista de Braga. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, será a última a apresentar a proposta orçamental, no dia 28, em Leiria.

Fernando Medina, ministro das Finanças, apresenta a proposta orçamental aos militantes no dia 24 no Ateneu Comercial do Porto.

Das 18 sessões previstas, 16 vão decorrer já no próximo fim de semana. Os únicos ministros que não vão para o terreno são os titulares da Defesa, Helena Carreiras, da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, da Economia, António Costa Silva, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, participou na sessão de segunda-feira com o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, em Lisboa.

João Costa (Educação) irá ao Algarve, Pedro Nuno Santos (Infraestruturas) a Aveiro, Mariana Vieira da Silva (Presidência) a Braga, Maria do Céu Antunes (Agricultura) a Coimbra, João Gomes Cravinho (Negócios Estrangeiros) a Évora, Ana Abrunhosa (Coesão Territorial) na Guarda, Ana Mendes Godinho (Trabalho) em Leiria, Fernando medina (Finanças) no Porto, Ana Catarina Mendes (Assuntos Parlamentares) em Santarém, Pedro Adão e Silva (Cultura) em Setúbal, José Luís Carneiro (Administração Interna) em Vila Real, e Manuel Pizarro (Saúde) em Viseu.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, estará em Viana do Castelo no sábado, estando no mesmo dia o secretário-geral adjunto socialista, João Torres, em Castelo Branco. Os secretários de Estado Francisco André, António Mendonça Mendes e André Moz Caldas estarão em Torres Vedras, Cuba (Baixo Alentejo) e em Portalegre, respetivamente.

