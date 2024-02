Os ministros irão debater as propostas da Comissão Europeia para ajudar o setor agrícola em crise, bem como as várias medidas nacionais adotadas para responder às preocupações do setor, que se tem manifestado nas últimas semanas em vários Estados-membros, incluindo Portugal.

Os agricultores queixam-se, nomeadamente, do excesso de burocracia para aceder aos apoios da UE, do custo de vida e dos combustíveis e da discrepância dos preços no produtor e consumidor.

Assim, em simultâneo com a reunião do Conselho, em que Portugal está representado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, decorre mais uma manifestação que reúne, junto às instituições da UE, produtores de vários Estados-membros, tendo uma delegação da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) representada.

O executivo comunitário anunciou na quinta-feira que vai propor a simplificação de regras da Política Agrícola Comum, como as dos controlos agrícolas, e avançar com um inquérito 'online', entre março e maio, para ouvir as queixas do setor.

Bruxelas propõe, nomeadamente, a simplificação de regras da PAC, como alguns requisitos de condicionalidade que os agricultores da UE têm de cumprir e a isenção das pequenas explorações agrícolas, com menos de dez hectares, dos controlos relacionados com o cumprimento destes requisitos.

IG // EA

Lusa/Fim