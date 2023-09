Em comunicado, divulgado minutos depois da Fitch ter anunciado a subida do 'rating' de Portugal de 'BBB+' para 'A-' (com perspetiva estável), o ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu "a sucessão de avaliações positivas pelas agências de notação de risco confirma a relevância da estratégia de redução de dívida promovida pelo Governo, visando defender a economia".

"Portugal consegue a melhor avaliação de risco da sua dívida pública em 12 anos", afirmou.

Segundo o ministro da tutela, "a recuperação de uma posição entre as economias com menor risco da dívida pública traduz-se em juros mais baixos para as famílias e as empresas portuguesas".

Fernando Medina reforçou o argumento, que tem utilizado ao longo dos últimos meses, de que "a contenção de custos de financiamento é particularmente importante no atual contexto de subida generalizada de taxas de juro".

A decisão da agência Fitch tem lugar depois de uma subida de perspetiva pela agência Standard & Poor's (S&P) e da melhoria do 'rating' pela DBRS para "A".

A Fitch justificou a decisão com a queda "sustentada" do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) e a evolução do saldo orçamental.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

AAT // RBF

Lusa/Fim