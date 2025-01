"Estamos atentos aos desafios do setor automóvel e temos estado no terreno, junto das empresas, para perceber o ponto de situação da indústria", afirmou à Lusa o ministro Pedro Reis, que visitou as instalações da MFTE, fábrica que exporta 90% da produção de camiões Canter a diesel e elétricos para toda a Europa e para alguns países não comunitários.

Na visita guiada à fábrica, onde se inteirou da forma de produção, da capacidade dos motores, das baterias elétricas e testou um dos modelos Canter, o ministro reuniu-se depois à porta fechada com o presidente executivo da MFTE, o alemão Arne Barden, que assumiu o cargo em janeiro de 2022, tendo depois indicado andar a "auscultar" as empresas no país.

"Temos estado por todo o país a auscultar as nossas empresas, em vários setores e segmentos, para ir medindo de perto o pulso da atividade. Tivemos um bom resultado no crescimento económico de 2024, e sabemos que precisamos de continuar a caminhar para atingir o ritmo de crescimento que queremos para a economia portuguesa", declarou.

Questionado sobre a atual realidade do setor automóvel, o governante afirmou que o mesmo se constitui como "um setor importante para a economia portuguesa, com elevados níveis de conhecimento e talento", e que "saberá certamente continuar o caminho de inovação e de criação de valor".

No caso específico da unidade da Mitsubishi, hoje visitada, "tem a particularidade de se tratar de um investimento no interior de um grupo japonês com acionistas alemães e que desenvolve veículos comerciais, agora também elétricos, muito vocacionados para a exportação. São produzidos numa unidade versátil que merece o nosso acompanhamento e elogio pela sua dinâmica e resiliência", afirmou Pedro Reis.

A Mitsubishi Fuso Truck Europe emprega hoje 423 trabalhadores e fechou 2024 com uma produção a rondar as 7.700 unidades dos modelos Canter e eCanter (contra 12 mil unidades em 2023), e uma faturação na ordem dos 200 milhões de euros (ME), abaixo dos 334 ME registados em 2023.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da MFTE precisou, em 2024, que a fábrica do Tramagal, que funciona como centro de produção da FUSO Canter e eCanter para os mercados europeus, registou em 2023 um volume de negócios de 334 milhões de euros (270 milhões de euros em 2022) e 12.075 unidades produzidas (cerca de 10 mil em 2022), sendo França, Itália, Alemanha e Espanha os "principais mercados", a par de Marrocos, que hoje se mantêm.

Inaugurada em 1964, "a fábrica da FUSO é atualmente um dos maiores empregadores da região e o terceiro maior fabricante automóvel em Portugal", indicou a mesma fonte.

A unidade fabril do Tramagal foi fundada em 1964 através de uma 'joint-venture' entre a empresa familiar portuguesa Duarte Ferreira e o antigo fabricante francês de camiões Berliet.

A MFTE, empresa do grupo Daimler Truck, resultado da divisão do grupo Daimler, "é a líder mundial no mercado de pesados" e engloba sete marcas: Mercedes-Benz, FUSO, Setra, BharatBenz, Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses.

