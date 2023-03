"As visitas correram bem e corresponderam as nossas expectativas, isto é, confirmamos o alinhamento com todos os parceiros de cooperação que encontrámos", declarou Celso Correia, citado num comunicado do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Mader) moçambicano, com o balanço da visita de dois dias a Roma.

Segundo o documento, durante a visita foram "assegurados compromissos de financiamento do Programa Alimentar Mundial (PAM), num valor de 55 milhões de dólares (52 milhões de euros), do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), em cerca de 23 milhões de dólares (19 milhões de euros), em que se inclui resposta à emergência e 53 milhões de dólares (50 milhões de euros) da cooperação italiana".

"Temos de fazer a ponte da assistência humanitária para programas de desenvolvimento. Esta é a abordagem de que de facto estávamos a precisar", acrescentou.

"É muito bom que, aqui em Roma, tenhamos confirmado este alinhamento com os parceiros", frisou Celso Correia, que se reuniu durante os dois dias de visita com responsáveis do PAM, FIDA e com o ministro da Agricultura, da Soberania, Alimentar e Florestas italiano.

"Agora temos que pegar nestes entendimentos e transformá-los em ação no terreno", concluiu o governante moçambicano.

