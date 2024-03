"Estamos muito felizes porque conseguimos, em um ano de Governo do Presidente [do Brasil, Luiz Inácio] Lula da Silva, amadurecer 12 projetos que serão assinados entre Brasil e Cuba", disse Teixeira numa nota publicada pelo Granma sobre um encontro do ministro brasileiro com o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, na quinta-feira, em Havana.

"Isso mostra a intensidade dessa relação, porque por um lado temos muito que aprender com Cuba e também trazemos muitas contribuições", acrescentou.

A nota não deu mais detalhes sobre o anúncio, embora mencionasse a visita de especialistas brasileiros a "vários agricultores da província de Matanzas para experiências agroecológicas e plantações de banana".

Segundo o 'media' estatal cubano, o ministro brasileiro considerou que "há interesse por parte dos empresários brasileiros em fazer investimentos em Cuba e por isso foi muito positivo este encontro com o Presidente [de Cuba], Díaz-Canel".

A visita de Teixeira junta-se à de outros ministros e especialistas brasileiros no contexto da retomada de intercâmbios em diversas áreas entre o Brasil e Cuba, que marcaram os governos de esquerda de Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff, mas que tinham sido colocados em causa no Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

