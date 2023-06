A ministra, que termina hoje uma visita de três dias a Buenos Aires no contexto do Dia de Portugal, reuniu-se, separadamente, com o Presidente da Argentina, Alberto Fernández, e com a vice-presidente, Cristina Kirchner.

"Portugal e Argentina têm uma grande partilha da sua agenda internacional e estas reuniões são para reafirmar a proximidade entre os nossos países, na forma como abordamos muitos temas em discussão, desde a importância do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas também a importante cimeira que temos pela frente com a CELAC", disse à Lusa Mariana Vieira da Silva.

Nos próximos 17 e 18 de julho em Bruxelas, pela primeira vez em oito anos, os 27 países da União Europeia reúnem-se com os 32 da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC).

Na sexta-feira, após reunir-se com o chefe do Gabinete de ministros, Agustín Rossi, na Casa Rosada, sede do Governo argentino, a ministra portuguesa foi recebida pelo próprio Presidente argentino, Alberto Fernández.

No dia anterior, Mariana Vieira da Silva foi recebida no parlamento por Cristina Kirchner, também presidente do Senado.

A presidência argentina informou, em nota, que, durante a reunião, dialogaram sobre a relação bilateral e analisaram a situação da América Latina e da União Europeia, especialmente o acordo Mercosul-União Europeia.

"Em particular, o que se refere às alterações climáticas e as responsabilidades diferenciadas dos países", esclareceu a Casa Rosada, em referência às novas exigências da União Europeia com as quais os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) não estão de acordo por não terem o mesmo grau de desenvolvimento e, portanto, de responsabilidade no impacto ao meio-ambiente.

"Temos uma grande vantagem. Portugal e Argentina têm posições muito próximas em muitos assuntos. É para isso que devemos continuar a trabalhar", reforçou Mariana Vieira da Silva.

Em 2019, após 20 anos de negociações, a União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo que cria a maior área de integração do mundo. O acordo, no entanto, ainda não foi ratificado nem pelos países europeus nem pelos sul-americanos.

De um lado, liderados pela França, alguns países europeus, temerosos da concorrência dos produtos agrícolas sul-americanos, alegaram a falta de compromisso com o meio-ambiente por parte do então presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para rejeitar a ratificação do acordo.

Os demais países, liderados pela Alemanha, incluindo Portugal, Espanha e Itália, são favoráveis a ratificar o acordo.

Em abril passado, a União Europeia apresentou uma série de demandas adicionais, sobretudo ambientais. Brasil e Argentina indicaram que querem contrapartidas proporcionais.

Durante a reunião com Mariana Vieira da Silva, o Presidente argentino reforçou que tudo o que a Europa mais requer hoje, gigantescas fontes de alimentos e de energia, podem ter a Argentina como provedor.

"Na esfera internacional, temos os mesmos interesses, temos as mesmas preocupações e, por isso, há uma relação de amizade forte que deve ajudar a que possamos resolver os nossos problemas em conjunto", sublinhou a ministra portuguesa.

