Mineradora sul-africana despede 93 trabalhadores moçambicanos - Ministério

A empresa mineira sul-africana Village Main Reef rescindiu contrato com 93 trabalhadores moçambicanos no âmbito de um programa de redução de mão-de-obra, anunciou hoje o Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, que está a acompanhar a situação.