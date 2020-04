Millennium BCP coloca Estado e MAM em tribunal O Millennium BCP colocou uma ação no tribunal de Londres contra o Estado de Moçambique e a empresa pública Mozambique Asset Management (MAM) para ser ressarcido de parte da chamada 'dívida oculta' comprada no mercado secundário. economia Lusa economia/millennium-bcp-coloca-estado-e-mam-em_5e9872c50a939509c120aa33





Questionado pela Lusa sobre os objetivos da ação e o montante que o banco português espera ver devolvido por via judicial, uma fonte oficial do BCP respondeu apenas que "o banco preserva as melhores relações institucionais com o Estado moçambicano e nada tem a comentar relativamente ao mencionado processo", escusando-se a fazer mais comentários.

Em outubro do ano passado, no julgamento que decorreu em Nova Iorque sobre o esquema de corrupção e subornos conhecido como o processo das 'dívidas ocultas', uma testemunha disse que o BCP participou com cerca de 100 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de euros, no empréstimo de 535 milhões de dólares (480 milhões de euros) contraído pela MAM junto da sucursal londrina do banco russo VTB.