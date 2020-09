De acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), no dia 23 de setembro "vai começar o processo de migração da Televisão Digital Terrestre na região 6 com a alteração do emissor de Viseu Sul".

A migração da TDT é essencial para o desenvolvimento do 5G, cujo leilão deverá decorrer no último trimestre deste ano.

Nesta região 6, refere a Anacom, "além do distrito de Viseu, incluem-se os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, o distrito de Aveiro, com exceção dos concelhos mais a sul, e a parte oeste do distrito de Vila Real", prevendo-se que o processo esteja concluído em 13 de novembro.

A conclusão da migração da rede de TDT está prevista para 18 de dezembro, depois de ter arrancado em 07 de fevereiro, tendo sido suspenso em 13 de março devido ao impacto da pandemia de covid-19.

A Anacom recorda que criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 09:00 e as 22:00, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão.

