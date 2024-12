"Estou ansioso por trabalhar com o conselho nos próximos dois anos para continuar o nosso trabalho progressivo no fornecimento de uma experiência perfeita ao cliente", referiu Michael Rousseau, em comunicado.

Na sua nova função, o presidente e presidente executivo da Air Canada vai liderar as duas reuniões anuais do conselho e atuar como porta-voz daquele órgão, orientando a direção estratégica da aliança global constituída por 25 companhias aéreas, entre as quais a TAP.

Cada uma das 25 companhias aéreas que integram a Star Alliance é representada pelo seu presidente executivo naquele conselho, que serve como órgão de direção e define a direção estratégica global.

O CEO da Star Alliance, Theo Panagiotoulias, citado na mesma nota, agradeceu a Scott Kirby o "seu bem-sucedido mandato de quatro anos" e disse estar "ansioso por trabalhar em estreita colaboração" com o seu sucessor, para concretizar a "visão renovada da aliança".

