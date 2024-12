Numa nota enviada à agência Lusa hoje de manhã, a empresa diz que fez tudo para evitar esta paralisação e que "continua empenhada em manter as negociações com os trabalhadores para pôr termo a estas divergências".

Os trabalhadores do Metro de Lisboa cumprem hoje uma greve parcial, que se repete no dia 10 de dezembro, entre as 05:00 e as 10:00, para exigir a resolução dos "incumprimentos sucessivos" da transportadora quanto a pagamentos das denominadas variáveis, ou seja, trabalho suplementar e feriados, e o cumprimento do Acordo de Empresa.

A empresa informa os utentes que, devido à greve, se prevê uma paralisação do serviço de transporte hoje e no dia 10 de dezembro nas primeiras horas da manhã, devendo a circulação estar normalizada a partir das 10:30.

Normalmente, o serviço funciona entre as 06:30 e as 01:00 nas quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

DD (SVF/RCP) // SB

Lusa/Fim