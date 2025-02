De acordo com um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH - Center for Countering Digital Hate, em inglês), o abandono anunciado pela Meta do seu programa de verificação de factos e dos seus sistemas de deteção de discurso de ódio poderá resultar na cessação de 97% do seu atual trabalho de moderação e, portanto, numa "onda gigante" de conteúdos prejudiciais aos utilizadores da Internet.

A ONG fez esta estimativa analisando as principais alterações anunciadas pelo Meta no dia 07 de janeiro, incluindo a substituição da verificação de factos por notas comunitárias, ou o abandono das suas regras sobre "imigração, identidade de género e género".

"A Meta deve explicar aos seus utilizadores porque está a abandonar uma abordagem que apresentou como eficaz contra a desinformação e a polarização" de opinião, aponta a CCDH no seu relatório.

Em 07 de janeiro, vésperas da tomada de posse de Donald Trump, o presidente do Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que ia "livrar-se dos verificadores de factos e substituí-los por notas da comunidade", acreditando que as eleições marcaram um "ponto de viragem cultural" que dá "prioridade à liberdade de expressão".

O grupo californiano acrescentou que pretende "simplificar" as suas regras e "abolir um certo número de limites relativos a temas como a imigração e o género, que já não estão no discurso dominante".

Esta reviravolta foi recentemente seguida pelo anúncio de uma mudança na política da rede social X de Elon Musk.

O conselheiro próximo de Donald Trump prometeu na passada quinta-feira "consertar" uma característica do X permitindo aos utilizadores negar ou qualificar publicações potencialmente falsas, acusando "os governos e os meios de comunicação tradicionais" de as terem apreendido, num contexto de dissensão com a Ucrânia.

Para o responsável da CCDH, Imran Ahmed, se as notas da comunidade continuarem a ser "uma adição bem-vinda às medidas de segurança das plataformas", este modelo baseado na participação dos utilizadores da Internet "não pode e nunca será capaz de substituir completamente as equipas dedicadas de moderação e deteção de IA".

A AFP participa em mais de 26 línguas num programa de verificação de factos desenvolvido pelo Facebook, que paga a mais de 80 meios de comunicação em todo o mundo para utilizarem as suas "verificações de factos" na sua plataforma, no WhatsApp e no Instagram.

