De acordo com dados da Comissão Europeia, o comércio de licenças de emissão de RCLE-UE no ano passado "foi marcado por uma redução histórica de 16,5 % das emissões provenientes de instalações fixas, impulsionada pelo setor da energia".

A produção de eletricidade renovável, por outro lado, aumentou (principalmente eólica e solar) e foi retomada a tendência de substituição do carvão pelo gás na produção de eletricidade.

Com esta evolução, avaliou o executivo comunitário, as emissões das instalações abrangidas pelo RCLE são cerca de 47,6% inferiores aos níveis de 2005 e estão no bom caminho para atingir o objetivo de cortar 62% para 2030.

Por outro lado, em 2023, as emissões da aviação dentro da UE europeia aumentaram cerca de 10% em relação aos níveis de 2022, refletindo o aumento dos níveis de atividade do setor.

As receitas do RCLE-UE continuam a ser uma importante fonte de financiamento para a transição climática, com 43,6 mil milhões de euros angariados em 2023 e distribuídos principalmente pelos orçamentos nacionais dos Estados-membros para combater as alterações climáticas, bem como ao Fundo de Inovação, ao Fundo de Modernização e ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência para o plano REPowerEU.

