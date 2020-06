Venderam-se, em maio, 7.579 veículos automóveis, menos 71.6 por cento que em igual período de 2019.

A ACAP libertou os números da crise e além deste recuo gigantesco das vendas, o acumulado entre janeiro e maio caiu 46,8% face a igual período de 2019, com 64.323 veículos vendidos em cinco meses.

O mercado de veículos ligeiros de passageiros recuou 74,7 por cento que no mesmo mês de maio de 2019, com apenas 5.741 carros vendidos. No acumulado, a perda é de 47.9% para 53.772 unidades. Nas ligeiros de mercadorias, a queda é menos, “apenas” 51,3% (1.691 veículos) enquanto que no acumulado, a perda é de 39,6% (9.275 modelos). Nos pesados, o recuo é de 68,5% para 147 unidades vendidas em maio, no acumulado entre janeiro e maio, foram comercializados 1.276 veículos, menos 44,7%.