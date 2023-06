"De janeiro a maio de 2023, foram colocados em circulação 101.510 novos veículos, o que representou uma diminuição de 16,4% relativamente a janeiro a maio de 2019, apesar da comparação com 2022 apresentar um aumento de 40,4%", indicou hoje, em comunicado, a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

Só em maio foram matriculados 22.672 veículos automóveis, menos 15,2% do que no mesmo mês de 2019 e mais 51,2% em comparação com maio de 2022.

Entre janeiro e maio, as matrículas de ligeiros de passageiros ascenderam a 88.114 unidades, uma descida de 14,9% face a 2019 e um acréscimo de 46,4% em comparação com 2022.

Neste período, 47,1% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente, elétricos e híbridos.

Entre janeiro e maio, o mercado de ligeiros de mercadorias contou com 10.545 unidades, um decréscimo de 31,5% face a 2019 e um ganho de 7,4% em comparação com 2022.

Nos primeiros cinco meses do ano, as matrículas de veículos pesados de ligeiros e mercadorias ascenderam a 2.851 unidades, progredindo 14,8% em comparação com 2019 e 25,3% face a 2022.

"Na decomposição do mercado de veículos pesados observamos uma evolução muito positiva nos pesados de mercadorias (+88,1%) em maio de 2023 face ao mesmo mês de 2022, e uma queda muito significativa (-77,3%) nos pesados de passageiros em igual período", destacou.

