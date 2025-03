"De janeiro a fevereiro de 2025, foram colocados em circulação 40.001 novos veículos, o que representa um decréscimo de 5,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior", revelou, em comunicado, a associação.

Por categoria, no período em análise, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 33.967, uma quebra de 6,3% em comparação com o período homólogo.

Até fevereiro, 65,8% dos veículos ligeiros de passageiros novos matriculados eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

Por sua vez, o mercado de veículos ligeiros de mercadorias aumentou 6,3% para 5.046 unidades.

Já as matrículas de pesados atingiram, nos dois primeiros meses do ano, 988 unidades, uma quebra de 23,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

