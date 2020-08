A cifra exata são 16,9% de recuo das vendas automóveis em Portugal, ou seja, o mercado perdeu, em sete meses, 44,3%.

Foram vendidos 18.101 veículos em julho, menos 16,9% face a igual período de 2019, de acordo com os dados da ACAP. Nos primeiros sete meses de 2020, foram vendidos 96.102 veículos novos, menos 44,3%.

Contas feitas, o setor dos veículos ligeiros comercializou 15.209 unidades (menos 17,5% face a igual período de 2019) e no acumulado regista 80.057 unidades, menos 45,6% que nos primeiros sete meses do ano passado. Quanto aos ligeiros de mercadorias, o recuo foi de 19,4% comparando com o mesmo mês de 2019, com 2.529 veículos comercializados. Nos primeiros sete meses foram matriculadas 14.151 unidades, menos 36,1% de queda homóloga. O mercado de veículos pesados, literalmente, explodiu em julho com 363 unidades vendida, 67,3% de crescimento face a julho de 2019, o que permitiu ao mercado acumulado de seis meses crescer 42,5% para 1.894 unidades.