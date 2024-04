Num comunicado, a associação disse que, no mês de março, foram matriculados em Portugal 26.240 veículos automóveis, mais 6,7% do que no período homólogo.

Assim, "de janeiro a março de 2024, foram colocados em circulação 68.520 novos veículos, o que representou um aumento de 13,1% relativamente ao mesmo período do ano anterior".

No que diz respeito aos veículos ligeiros de passageiros, entre janeiro e março de 2024, as matrículas "totalizaram 59.044 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 13,1% relativamente ao período homólogo de 2023", enquanto em março foram "matriculados em Portugal 22.796 automóveis ligeiros de passageiros novos", um aumento de 6,2% face ao mesmo mês de 2023.

A ACAP destacou que, no primeiro trimestre, 51,5% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos "eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos".

Em particular, indicou, verifica-se que 16% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos. "Reportando-nos apenas ao mês de março, o peso dos elétricos foi de 16,4% do mercado", disse a ACAP.

Por outro lado, no que diz respeito aos ligeiros de mercadorias, o mercado registou, no terceiro mês de 2024, uma evolução positiva de 17% face ao mês homólogo, atingindo 2.843 unidades matriculadas.

"Em termos acumulados, o mercado atingiu 7.591 unidades, o que representou um aumento de 14,1% face ao mesmo período do ano de 2023", indicou ainda a ACAP.

A associação deu ainda conta dos veículos pesados (de passageiros e de mercadorias), indicando que, em março, "verificou-se uma queda de 12,8% em relação ao mês homólogo de 2023, tendo sido comercializados 601 veículos desta categoria".

Já no primeiro trimestre de 2024 "as matrículas desta categoria totalizaram 1.885 unidades, o que representou um aumento do mercado de 9,5% relativamente ao mesmo período de 2023",rematou.

