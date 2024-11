A cimeira tecnológica arranca na próxima segunda-feira em Lisboa e termina em 14 de novembro, com a organização a esperar mais de 70.000 participantes, cerca de 1.000 investidores e 3.00 'startups'.

A operadora da Altice Portugal destaca, na edição deste ano, a "capacidade para suportar 130.000 dispositivos simultâneos pela rede 'wireless'" e "cerca de três quilómetros de fibra ótica e 44 quilómetros de cabo de rede UTP instalados".

A rede 'wifi' (Meo Arena e FIL) foi reforçada com "420 'Access Points' e 700 antenas (no total de 920 AP e 1.700 antenas geridas) e 180 'switchs' (no total de 320 geridos)".

A Meo destaca ainda que foi reforçada a cobertura 5G na Meo Arena e a cobertura da rede móvel nas várias zonas do evento (FIL + MEO Arena + Night Summit).

A operação tecnológica da Meo será realizada em dois locais geograficamente redundantes para garantir a monitorização e fiabilidade das comunicações do evento, sendo que na sala de operações, instalada na Web Summit, "estará em permanência uma equipa dedicada com capacidade para atuar de imediato no local".

Esta equipa está em "estreita e constante colaboração com o centro de operações, localizado em Picoas, constituído por equipas, a operar 24/7, com vista a garantir a gestão e a operação de todas as redes 'core' que suportam os serviços prestados ao evento (rede 'wired', rede 'wireless', rede móvel, 'broadcast' TV, 'roaming' e interligações internacionais", refere a operadora da Altice Portugal.

"A presença do Meo na Web Summit reflete o nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que assegurem a conectividade de excelência de um dos maiores eventos de tecnologia e inovação", afirma o administrador tecnológico (CTO) da Meo, José Pedro Nascimento, citado em comunicado.

Por sua vez, o 'country manager' da Web Summit para Portugal e Brasil, Artur Pereira, recorda que a Meo tem sido a parceira de confiança "para manter" a cimeira tecnológica "'online'".

"Não é fácil conectar 70.000 pessoas de todo o mundo, mas confiamos no Meo para nos ajudar a oferecer uma experiência fluida a todos os que passam pelo recinto, prontos para conectar, conhecer pessoas e explorar tudo o que a Web Summit oferece", conclui.

De acordo com a Meo, "foram necessários mais de dois meses de preparação e a colaboração de uma equipa de mais de 170 profissionais, dos quais 100 colaboradores focados na implementação e reforço da rede" na edição deste ano.

Entretanto, hoje decorre a conferência da Connect Europe, associação de operadores europeus de telecomunicações que agrega os principais fornecedores de redes e de serviços digitais na Europa, em parceria com a Altice Portugal.

