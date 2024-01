A informação foi avançada pelo presidente do conselho de administração da AIPEX, Lello Francisco, apontando a necessidade da implementação dos projetos registados como um dos principais desafios da instituição.

O responsável falava durante a 11ª edição do CaféCIPRA (Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola) que abordou o "Impacto do Investimento Estrangeiro no Setor Produtivo" e deu conta que os projetos registados na instituição nos últimos cinco anos são dos diversos setores da atividade, maioritariamente do setor produto.

Lello Francisco reconheceu, no entanto, a necessidade de se alargar a taxa de implementação.

Sobre o tema do fórum, Lello Francisco disse existirem produtores no mercado angolano com capacidade de expandirem os seus produtos e serviços nos mercados internacionais, garantindo apoio e acompanhamento dos mesmos.

Promover e captar investimentos privados de origem interna e externa, assegurar a receção e acompanhamento das propostas de investimento privado a realizar em Angola e promover a captação de investimento direto estrangeiro para os setores estratégicos da economia nacional são algumas das atribuições da AIPEX.

DYAS // ANP

Lusa/Fim