"O meu antecessor, o ministro João Leão, e o antecessor secretário de Estado do Tesouro - com tutela da TAP - Miguel Cruz, disseram que não tinham essa informação [da indemnização]. Não constava nas pastas de transição do ministério e não foi encontrado registo dessa informação nos registos do ministério", garantiu Fernando Medina durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do caso que envolve a TAP e Alexandra Reis, depois de o PSD ter apresentado um requerimento potestativo, ou seja, com força obrigatória.

Após ter sido questionado pelo deputado do PSD Hugo Carneiro se não tinha conhecimento de uma notícia do jornal Expresso, de maio de 2022, segundo a qual Alexandra Reis teria recebido uma "indemnização milionária" da TAP, Fernando Medina disse que, enquanto ministro das Finanças, a sua "fonte fundamental de informação sobre o que se passa no ministério não são notícias pouco especificadas de jornais".

"O que eu posso garantir é que não tomei a decisão, não participei na decisão, não fui informado da decisão, pela razão direta de que não era membro do Governo. E o senhor deputado pode dar três voltas ao mundo, é que eu não ocupava funções", referiu.

