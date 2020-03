Medidas para turismo são para já suficientes mas é preciso rapidez - CTP O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que as medidas anunciadas são adequadas à atual conjuntura de pandemia Covid-19, mas pede que os apoios sejam operacionalizados com rapidez para que cheguem rapidamente à economia. economia Lusa economia/medidas-para-turismo-sao-para-ja-suficientes-_5e722c1c99a1bc198005b3e3





"Penso que, neste momento, estas medidas são suficientes, no sentido em que o Governo sempre tem dito que isto é um modelo dinâmico e aberto. Na semana passada, estávamos a anunciar [de apoios] 200 milhões e mais 60 milhões para as microempresas. Neste momento, temos um pacote de 1,7 mil milhões para o turismo. Sem dúvida que é dinâmico e está em aberto. Estamos a viver um período completamente excecional e que exige um grande sentido de responsabilidade", afirmou Francisco Calheiros à Lusa.

O Governo anunciou hoje um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia de Covid-19.

Destas, a CTP destaca a criação das linhas de crédito às empresas no valor total de 3.000 milhões de euros, dos quais 600 milhões se destinam à restauração, 200 milhões para agências de viagens e empresas de organização de eventos e 900 milhões para outras empresas de turismo, como alojamento, bem como o apoio de 6.200 milhões em medidas fiscais e contributivas, que contemplam adiamentos e diferimentos de obrigações fiscais.

"O que temos que fazer -- e é nisto que temos estado a trabalhar agora com o Governo [as medidas precisam de seguir vários trâmites], o que estamos a pedir é que estes apoios sejam operacionalizados da forma mais rápida possível que é para chegarem o mais rapidamente possível à economia", afirmou Francisco Calheiros.

Urgência necessária para estas medidas, bem como aos ajustes requeridos pelos agentes económicos do turismo à anterior linha de crédito de 200 milhões de euros.

Francisco Calheiros lembrou que o setor do turismo tem estado "a trabalhar muito de perto, desde o dia 02 de março", com toda a parte da economia, nomeadamente com o ministro da Economia, com a secretária de Estado do Turismo e com o Turismo de Portugal.

Isto porque, "e é o próprio Governo que o diz", "o turismo ter sido a primeira atividade a entrar numa crise grande e profunda, logo com grandes cancelamentos", acrescentou o presidente da CTP.

O responsável lembrou que, "desde o princípio", foi definida pela CTP "uma linha com três grandes preocupações, que vem ao encontro com o Governo, em paralelo": a manutenção dos postos de trabalho, a viabilidade das empresas e as medidas para a retoma das empresas.

Medidas que acabaram "agora de ser anunciadas, afirmou.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

De acordo com os dados da DGS, em Portugal, das 642 pessoas infetadas com o novo coronavírus, 89 estão internadas e 553 estão a recuperar em casa. Há 4.074 casos em que o teste deu negativo e 351 casos a aguardar resultado laboratorial.

O boletim da DGS indica ainda que desde o dia 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Portugal regista duas vítimas mortais da doença e três doentes já recuperados.

