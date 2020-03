"Medida mais eficaz para apoiar o rendimento das famílias é garantir emprego" - primeiro-ministro O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que "a medida mais eficaz para apoiar o rendimento das famílias é garantir emprego" e por isso só as empresas que garantirem manutenção de postos de trabalho podem aceder a linhas de crédito. economia Lusa economia/medida-mais-eficaz-para-apoiar-o-rendimento_5e7545038ca77d19679b0a93





"Neste momento, a medida mais eficaz para apoiar o rendimento das famílias é garantir emprego, emprego, emprego", disse António Costa, depois de uma reunião do Conselho de Ministros, para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de covid-19.

"Por isso, condicionámos as linhas de crédito [de apoio às empresas] à manutenção dos postos de trabalho", acrescentou.

O primeiro-ministro falava no final de uma reunião do Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de Covid-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência.

A Direção-Geral da Saúde elevou hoje para seis o número de mortes em Portugal e para 1.020 os casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.

