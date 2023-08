Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa, que detém vários meios de comunicação, incluindo a TVI, adiantou que nos primeiros seis meses do ano, os rendimentos operacionais atingiram 69,3 milhões de euros quando, no mesmo período de 2022, haviam sido de 69,7 milhões de euros.

"Os rendimentos registados no primeiro semestre de 2023 refletem um decréscimo de 7% face ao período homólogo nos rendimentos de publicidade, motivados pela quebra do mercado publicitário na televisão de canal aberto, no qual se assistiu a uma quebra de 5,1% até maio de 2023", explicou.

ALN // MSF

Lusa/Fim