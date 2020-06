O Banco Nacional do Bahrain assegurou o empréstimo de 164 milhões de euros vitais para o futuro da casa de Woking.

Já tínhamos referenciado que a McLaren estava com dificuldades e sem uma forte injeção de dinheiro, iriam enfrentar “severos e inesperados problemas financeiros” devido ao impacto do Covid-19.

O Banco Nacional do Bahrain entregou uma declaração na CMVM do pais do médio oriente a explicar que abriu uma linha de financiamento que irá oferecer a liquidez necessária para as divisões automóvel e de competição, poderem continuar.

O acionista maior da McLaren Group é o fundo soberano de saúde do Bahrain (Mumtalakat Holding Co.) com 56% do capital, sendo este mesmo fundo dono de 44,06% do Banco Nacional do Bahrain.