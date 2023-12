Na nota, a empresa informa sobre adjudicação à sociedade West Sea -- Estaleiros Navais, "participada detida a 100% pelo grupo Martifer, da construção de seis navios patrulha oceânicos para a Marinha portuguesa, pelo preço global de 299.760.000,00 euros".

A empresa disse ainda que "a entrada em vigor do contrato celebrado entre o Estado português e a adjudicatária fica dependente do visto do Tribunal de Contas".

Este mês, o grupo de Oliveira de Frades já tinha anunciado um contrato com a empresa japonesa Ryobi para a construção de um cruzeiro de luxo, por 100 milhões de euros.

