"Muito positivo o encontro que mantive com o primeiro-ministro de Marrocos, Aziz Akhannouch. Foi momento de falarmos sobre os acordos assinados na Comissão Mista e reforçar o compromisso para uma nova era de cooperação para o desenvolvimento e cooperação económica", afirmou Ulisses Correia e Silva.

De acordo com o chefe do Governo cabo-verdiano, "acrescenta aos acordos a disponibilidade de Marrocos apoiar as iniciativas de investigação marinha e de desenvolvimento da economia azul", bem como na agricultura e a irrigação, e no turismo sustentável.

"Conversámos também sobre conectividades. A Royal Air Maroc [que já realiza voos para a Praia] mostrou interesse e vai estudar a viabilidade de abrir uma linha que contempla a ilha do Sal, associada à promoção turística para atração de turistas marroquinos. A supressão de vistos cujo acordo foi assinado irá ter um papel importante nessa promoção", disse ainda.

"Neste encontro ficou assente a realização de Comissões Mistas regulares. A próxima será em Cabo Verde, a abertura da Embaixada de Marrocos na Praia irá acontecer brevemente, iremos ter mais intercâmbio, seja a nível governamental seja de instituições, empresários, de investidores, para tornarmos esta relação fluida e intensa", sublinhou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro cabo-verdiano termina na sexta-feira a sua primeira visita oficial a Marrocos, que sublinhou constituir "um marco importante nas relações entre os dois países", marcada pela realização da segunda Comissão Mista Cabo Verde - Marrocos, em Rabat, sob o tema "Construindo uma Nova Era de Cooperação e Parceria Estratégica e Pragmática entre Cabo Verde e Marrocos".

"A visita ocorre num momento especial das relações entre Cabo Verde e Marrocos, com a formalização do reconhecimento da integridade territorial do Reino de Marrocos por Cabo Verde, entre outras iniciativas que reforçam a base política e diplomática para a exploração e o desenvolvimento da cooperação entre as duas nações", reconheceu o Governo cabo-verdiano.

Hoje, Ulisses Correia e Silva desloca-se a Tânger, onde visita o porto local, e na sexta-feira, antes do regresso à Praia, visita a Universidade Euro-Méditerranéenne de Fés.

Os governos de Cabo Verde e Marrocos assinam na terça-feira, no início da visita do primeiro-ministro cabo-verdiano, um acordo recíproco para isenção de vistos em passaportes ordinários e uma convenção para evitar dupla tributação e prevenção da evasão fiscal, durante a reunião da comissão mista.

Além da convenção para evitar a dupla tributação e prevenção da evasão fiscal, foram assinados acordos para a promoção e proteção recíproca de investimentos, entendimentos nos domínios do ordenamento do território, habitação e desenvolvimento urbano durável, um memorando de entendimento nos domínios de atividades da juventude e mulher, na cooperação comercial e no domínio da formação profissional.

Assinaram ainda acordos no quadro de cooperação relativo à atribuição de bolsas de estudos académicos, estágios e partilha de conhecimentos e nos domínios de energias e minas.

Cabo Verde criou formalmente em 18 de agosto de 2022 a sua embaixada em Marrocos, na capital, Rabat, e um consulado em Dakhla, no sul do país, segundo o Governo para incrementar as relações bilaterais. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1986, com ações em várias áreas, destacando-se a formação de quadros cabo-verdianos.

