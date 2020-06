"O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e a sua equipa apresentam hoje o Orçamento Suplementar para 2020", pode ler-se na nota enviada pelo Ministério das Finanças à comunicação social.

A conferência de imprensa terá lugar na sede do ministério, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

O Presidente da República aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

