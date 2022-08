Segundo a última atualização da USNI News Fleet and Marine Tracker, uma publicação da associação militar independente Instituto Naval dos EUA, há outra embarcação norte-americana, a USS America, a caminho, a partir do porto japonês de Sasebo.

A USNI News, citando um porta-voz do Pentágono, acrescentou que estes navios operam habitualmente na região, sem dar mais detalhes.

Pelosi chegou hoje a Taiwan, na que é a primeira visita de um presidente da Câmara de Representante dos EUA, depois da que fez em 1997 o republicano Newt Gingrich.

A China considerou hoje que a visita de Pelosi, "à região chinesa de Taiwan" demonstra uma atitude "extremamente perigosa" dos Estados Unidos.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirma condenar "veementemente" a visita de Pelosi, que "desconsiderou as severas advertências" de Pequim, e "envia sinais errados" às "forças separatistas que procuram a independência de Taiwan".

Por seu lado, Pelosi considerou que a visita a Taiwan demonstra o "apoio incondicional" dos Estados Unidos.

Num comunicado publicado pouco depois de ter aterrado na ilha, Pelosi e os membros da delegação do Congresso sublinham que a visita "honra o inabalável compromisso no apoio à vibrante democracia em Taiwan", e asseguram que "não contradiz a política de longa data dos Estados Unidos", baseada em acordos estabelecidos com Taiwan e a China.

Neste contexto, a delegação reafirma que Washington "continuará a opor-se aos esforços unilaterais para alterar o 'status quo'" do território.

