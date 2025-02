De acordo com o "Trading Update" enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a margem de refinação por barril entre outubro e dezembro do ano passado situou-se nos 5,2 dólares por barril, o que compara com 4,7 dólares no trimestre anterior e com 6,1 dólares no quarto trimestre de 2023.

Trata-se da terceira queda homóloga trimestral consecutiva, após a petrolífera ter duplicado a margem de refinação no primeiro trimestre do ano passado.

