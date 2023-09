"Eu, no fundo, no fundo, tinha uma fé de que não fossem nove semanas, o que era muito, até ao fim do ano. E assim é bastante menos de nove semanas", congratulou-se Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas na Universidade de Toronto, durante a sua visita oficial ao Canadá.

A administração da fábrica de automóveis Volkswagen Autoeuropa em Palmela, no distrito de Setúbal, comunicou hoje aos seus trabalhadores que irá retomar a produção no início de outubro, depois de ter garantido o fornecimento de uma peça fundamental junto de uma empresa espanhola e de outra chinesa, numa nota interna a que a agência Lusa teve acesso.

Interrogado sobre esta notícia, o chefe de Estado respondeu que "já esperava isso", até porque, "por mero acaso, na Festa do Livro [no Palácio de Belém], há duas semanas, estava lá um dos responsáveis da Autoeuropa a comprar livros para os filhos", com quem conversou.

"E ele disse-me que estavam a fazer um esforço, que ia ter sucesso com certeza, para abreviar as nove semanas que estavam pensadas, mas eu fiquei na dúvida, não fosse ser otimismo excessivo", referiu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "o Governo também estava a trabalhar nisso" e que por isso, "no fundo, no fundo, tinha uma fé de que não fossem nove semanas".

Na nota interna dirigida aos trabalhadores, a administração da Autoeuropa informou que já encontrou outros fornecedores para a peça em falta, "fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc -- entre outros modelos do Grupo Volkswagen", que tinha levado ao anúncio de uma paragem na produção de 11 de setembro até 12 de novembro.

A fábrica "retomará a produção no início do mês de outubro" e "os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa que se encontram em 'lay-off' serão informados o mais brevemente possível sobre a data exata do seu regresso à atividade", adiantou a administração da Autoeuropa.

A paragem de produção de nove semanas anunciada pela Autoeuropa deveu-se às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia que foi fortemente afetado pelas cheias naquele país no início passado mês de agosto, mas a empresa declarou desde o início que estava à procura de alternativas para retomar a produção o mais brevemente possível.

IEL (GR) // RBF

Lusa/Fim