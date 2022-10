Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Droupadi Murmu "uma mensagem de sentidas condolências e uma palavra de conforto e solidariedade para com as famílias das vítimas da queda de uma ponte no estado de Gujarate".

As autoridades indianas elevaram já para 60 o número de vítimas mortais em consequência da queda de uma ponte suspensa, uma infraestrutura reaberta ao público há quatro dias.

O ministro da Habitação e Desenvolvimento Rural do estado indiano de Gujarat, Brijesh Merja, citado pela agência Efe, afirmou que os trabalhos de resgate vão continuar e, até agora, não existe um número exato em relação às pessoas que se encontravam na ponte quando a infraestrutura desabou.

No entanto, o ministro da Administração Interna de Gujarat, Harsh Sanghavi, citado pelo jornal Times of India, adiantou que no momento do colapso estariam na ponte cerca de 150 pessoas.

Na sequência deste acidente, foram mobilizados para o local tropas, incluindo a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) para participar nas operações de resgate.

Entretanto, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que se encontrava no estado de Gurajat quando ocorreu o acidente, já manifestou o seu apoio para a concretização das operações de socorro.

"Estou profundamente sentido pela tragédia de Morbi. Já falei com o chefe de governo de Gujarat sobre o acidente. As operações de socorro e resgate estão a decorrer e está-se a prestar toda a assistência necessária às vítimas", escreveu o governante no Twitter.

A ponte suspensa de Morbi é considerada uma estrutura icónica da região, sendo utilizada exclusivamente para uso pedonal.

A histórica infraestrutura, com mais de um século, foi reaberta ao público na quarta-feira, após obras de reparação e renovação.

