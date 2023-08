De acordo com o edital de licitação para construção, consultado hoje pela Lusa, o concurso lançado pela agência sul-coreana está aberto até 14 de agosto e prevê a realização de trabalhos, com conclusão em dez meses, em oito locais das cidades vizinhas de Maputo e Matola.

Consiste, em concreto, na colocação de passadeiras, bandas sonoras, semáforos, instalação de câmaras para "evitar excesso de velocidade e violações de sinais de trânsito", alargamento de vias, iluminação pública, paragens de autocarros, passadeiras, passeios, sinalização de rotundas.

Os trabalhos ao abrigo do "Projeto de Melhoria de Segurança Rodoviária e Capacitação Institucional de Moçambique" promovido pela Koica, com o apoio do Governo moçambicano, incluem ainda a instalação de iluminação LED em zonas escolares, repavimentação de passeios, bandas sonoras, colocação de pontes pedonais e barreiras centrais nas vias para evitar a travessia irregular.

O projeto, segundo o edital do concurso está avaliado em mais de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros).

Moçambique registou um total de 387 mortes por acidentes de viação no primeiro semestre deste ano, uma redução em 11% quando comparado aos 434 óbitos registados no mesmo período de 2022, indica um balanço do Ministério dos Transportes.

As mortes resultaram de um total de 357 acidentes rodoviários registados no mesmo período, que fizeram ainda 295 feridos graves e 412 ligeiros, indica o relatório do Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, divulgado anteriormente pela Lusa.

O ministério aponta o excesso de velocidade, deficiências mecânicas, má travessia do peão, corte de prioridade, ultrapassagem irregular, condução sob efeito de álcool como as principais causas dos acidentes rodoviários.

De acordo com o balanço, o índice de acidentes de viação e suas consequências reduziu-se em 2023, comparado ao ano passado, fator que resulta das ações de mitigação implementadas pelas autoridades.

Entre essas ações estão o "controlo de velocidade e condução sob efeito de álcool, fiscalização do estado técnico das viaturas, campanhas de sensibilização para o uso de capacetes pelos ciclistas e motociclistas e palestras sobre segurança rodoviária".

