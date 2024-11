Segundo as Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho, "do total de pessoas que estavam desempregadas no 2.º trimestre de 2024, 53,3% (177,1 mil) permaneceram nesse estado no 3.º trimestre de 2024, 24,0% (79,7 mil) transitaram para o emprego e 22,6% (75,2 mil) transitaram para a inatividade".

Entre os desempregados de curta duração, 28,7% (58,0 mil) transitaram para o emprego do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2024. Já do número de pessoas que, no segundo trimestre de 2024, tinham um emprego a tempo parcial, o INE indica que 23,4% (99,5 mil) passaram a trabalhar a tempo completo no trimestre seguinte.

Olhando para as pessoas que continuaram empregadas entre trimestres, 3,2% (159,0 mil) mudaram de trabalho. Dos trabalhadores por conta de outrem, cerca de um quarto passou a ter um contrato sem termo.

O gabinete de estatísticas nacional indica também que "do total de jovens dos 16 aos 34 anos que, no segundo trimestre de 2024, não estavam empregados, nem em educação ou formação (NEEF), 18,6% (35,1 mil) transitaram para o emprego, enquanto 12,5% (23,6 mil) passaram a frequentar um nível de escolaridade ou formação no 3.º trimestre de 2024".

