"O mercado brasileiro é o principal utilizador do programa Stopover, com mais de 83 mil passageiros a escolher, durante os primeiros nove meses do ano, a possibilidade de ficar em Portugal durante um período de até dez dias", lê-se num comunicado enviado à Lusa, no qual se aponta que "esta parceria entre a TAP e o Turismo de Portugal permite aos passageiros da Companhia descobrir ainda melhor e explorar o nosso País antes de seguir para o destino final, mas, agora, também no seu regresso a casa".

Estes passageiros têm um desconto de 25% numa viagem aérea dentro de Portugal, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e podem também "beneficiar de ofertas exclusivas e descontos junto de mais de 150 parceiros".

O Stopover da TAP Air Portugal tem como principais destinatários os mercados de longo curso, nomeadamente o brasileiro e norte-americano, mas está disponível em todos os mercados em que a TAP opera, e "foi eleito este ano, pela quinta edição consecutiva, o melhor programa Stopover pela revista Global Traveler, nos Leisure Lifestyle Awards", acrescenta-se ainda no comunicado.

No Brasil, a companhia tem ligações a 11 destinos a partir de Lisboa e Porto, voando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador, estando já anunciado que para 2024 haverá um reforço de voos, para 91 voos por semana, uma média de 13 por dia.

MBA // MLL

Lusa/Fim