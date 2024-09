Segundo os dados oficiais, o volume diário de viagens inter-regionais aumentou 28,2%, em termos homólogos, atingindo uma média diária de mais de 205 milhões de pessoas.

O tráfego ferroviário transportou quase 43 milhões de passageiros, enquanto a aviação registou 5,11 milhões de viajantes durante este período.

Este ano, ao contrário do que aconteceu em 2023, o festival não coincidiu com o feriado do Dia Nacional da China, também conhecido como "Semana Dourada", marcando a primeira vez desde o fim da pandemia da covid-19 em que este feriado tradicional chinês recuperou a sua singularidade.

O aeroporto de Cantão (sul) registou mais de 10 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

A Administração Nacional de Imigração estimou que 5,2 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras da China durante as férias, com uma média diária de 1,7 milhões de indivíduos, o que representa um aumento de 18,6% em relação ao feriado do ano anterior.

Os residentes da China continental a atravessar a fronteira ascenderam a 2,6 milhões, enquanto os de Hong Kong, Macau e Taiwan representaram pouco mais de dois milhões.

Os viajantes estrangeiros atingiram 554 mil, o que representa um aumento de 62,2%.

O transporte ferroviário foi reforçado na terça-feira, com uma estimativa de 15,2 milhões de passageiros transportados, com serviços alargados para destinos turísticos como Chengdu e Chongqing (ambos no centro), Cantão e Beihai (norte).

O Ministério dos Transportes do país estimou que aproximadamente 50% das viagens rodoviárias foram de curta e média distância, concentradas em cidades como Cantão, Pequim, Chengdu e Xi'an (centro).

Metade dos veículos utilizados foram elétricos, com picos de procura de carregamento entre as 10 e as 21 horas, segundo o ministério.

Entre os destinos mais visitados estão a capital, Pequim, Cantão, Shenzhen (sul), Chengdu e Xi'an.

