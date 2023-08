Nos primeiros três meses deste ano, do total de desempregados, mais de metade (50,7%), ou seja, 192,8 mil pessoas, permaneceram sem emprego no segundo trimestre, enquanto 30,7% (116,6 mil) transitaram para o emprego e 18,7% (70,9 mil) passaram para a condição de inativos, esclarece o INE.

No segundo trimestre, 29,7% (54,3 mil) dos homens que estavam desempregados no primeiro trimestre e 31,5% (62,2 mil) das mulheres que também estavam nesta situação tinham arranjado emprego.

O instituto de estatística refere ainda que do primeiro trimestre deste ano para o segundo trimestre, "39,9% (96,5 mil) dos desempregados de curta duração e 18,8% (27,2 mil) dos inativos pertencentes à 'força de trabalho potencial' transitaram para o emprego".

Ao mesmo tempo, transitaram para um trabalho por conta de outrem 11,6% (82,2 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria e 27,5% (104,6 mil) das pessoas que se encontravam desempregadas.

É referido ainda que do total de trabalhadores por conta de outrem que, no primeiro trimestre, tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, 21,4% (153,5 mil) passaram a ter um contrato sem termo no segundo trimestre deste ano.

Além disso, do número de pessoas que no primeiro trimestre tinham um emprego a tempo parcial, 19,2% (79,6 mil) passaram a trabalhar a tempo completo no segundo trimestre deste ano.

O INE explica ainda que a percentagem de pessoas que permaneceram empregadas entre o primeiro trimestre deste ano e o segundo trimestre, mas que mudaram de emprego, diminuiu 0,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao último trimestre, fixando-se nos 3,6% (169,4 mil).

