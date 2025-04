As candidaturas terminaram em 18 de abril e têm um custo previsto para esta fase na ordem dos 5,5 milhões de euros.

O teto máximo de saídas nesta primeira fase é de 115 trabalhadores.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da RTP adiantou que as candidaturas foram acima do previsto, sem adiantar pormenores.

Neste momento encontra-se a decorrer uma análise de candidaturas pela administração e pelos respetivos diretores.

Nem todos os trabalhadores que apresentaram candidaturas deverão sair. Em primeiro lugar, porque há um teto máximo de 115 pessoas e, em segundo, nem todas as candidaturas serão aceites por causa do grau de especialização da função e da necessidade de o trabalhador ser substituído e haver essa possibilidade de contratação no mercado.

O número de candidaturas aceites será conhecido em meados de maio e os trabalhadores deverão sair até ao fim do primeiro semestre.

Uma segunda fase de saídas voluntárias está prevista para o final do ano, mas dependerá de financiamento.

A RTP inaugura o novo estúdio da Praça da Alegria, projeto que se enquadra nas obras de requalificação de vários espaços do Centro de Produção do Norte que irão receber hoje a visita do presidente da empresa, Nicolau Santos.

