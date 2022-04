A ação permitiu evitar a perda de milhares de euros, segundo a AT, a título de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco, e foi selecionada com base em métodos e técnicas de análise de risco desenvolvidas no âmbito da luta contra a fraude, evasão aduaneira e fiscal e tráficos ilícitos.

A delegação aduaneira do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, apreendeu um total de 101.080 cigarros das marcas Pall Mall e Red American Blend, que se encontravam dissimulados em malas de porão procedentes de Luanda, capital de Angola, e transportadas por três passageiros de nacionalidades portuguesa e angolana.

No comunicado disponibilizado no Portal das Finanças, a AT informa que os 101.080 cigarros apreendidos pelos serviços alfandegários do aeroporto vão ser sujeitos a inutilização, sob controlo aduaneiro, cumprindo assim a legislação em vigor.

Esta apreensão surge após duas apreensões em janeiro no mesmo aeroporto, de maços de cigarros também escondidos em malas de porão, uma de 75 mil cigarros de diversas marcas procedentes de Guiné-Bissau e outra de 37.600 cigarros provenientes de países do leste da Europa e com advertências em língua inglesa de um voo da Letónia e com escala em Itália.

