Depois de perdas históricas em 2020 com os casinos em Macau a terminarem com uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior, os primeiros nove meses do ano corrente não chegam para cobrir as despesas destes luxuosos resorts integrados. O número de visitantes em meados do ano parecia antever uma recuperação, ainda que tímida.

Contudo, em agosto, quatro casos da variante Delta detetados numa família levaram o Governo a avançar para a testagem em massa de toda a população e a dificultar a passagem fronteiriça com a China continental, única fronteira que Macau mantém, em parte, aberta.

Já em setembro, os números de visitantes voltaram a cair, após o território ter detetado casos de covid-19 em funcionários de um hotel para quarentenas, as autoridades decretaram mais testagens em massa, encerraram todas as escolas, bares e discotecas e outros espaços públicos, apesar de o surto ter acabado por se limitar a uma dezena de casos.

Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

Como consequência da política de casos zero que Macau continua a prosseguir, os casinos do território voltaram a ressentir-se.

A operadora de jogo Sands China anunciou um prejuízo de 423 milhões de dólares (363 milhões de euros) no terceiro trimestre deste ano.

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, com quatro casinos em Macau, registou perdas de 232,2 milhões de dólares (200,4 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano.

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM), com mais de 20 casinos no território, apresentou perdas de 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong de julho a setembro.

A operadora de jogo em Macau Galaxy, com seis casinos anunciou hoje um EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) no terceiro trimestre de 55,9 milhões de euros. Esta operadora não divulgou os resultados líquidos à bolsa de Hong Kong.

Os dois únicos operadores que não registaram o pior resultado trimestral (foi o segundo pior) foram a MGM China e o Wynn, sendo aqueles que menos casinos operam em Macau (dois, cada).

A economia de Macau depende quase em exclusivo do turismo e do jogo em casino.

Do valor bruto das receitas do jogo, 35% vão para os cofres do território.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.

Até setembro, Macau registou 5.755.528 de visitantes, quando em média entravam no território três milhões por mês, no período pré-pandémico.

Em todo o ano de 2019, Macau contabilizou quase 40 milhões de visitantes.

No início do ano, havia a expectativa na revitalização do turismo chinês com o regresso dos vistos individuais.

Na capital mundial do jogo existem três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn Resorts) e três subconcessionárias (Venetian [Sands], MGM Resorts e Melco).

MIM (JMC) // VM

Lusa/Fim