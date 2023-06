De acordo com os dados mensais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), hoje divulgados, as salas portuguesas receberam 1,094 milhões de espectadores em maio, um número que não era alcançado desde dezembro de 2022.

Em 2022, a barreira de um milhão de espectadores foi ultrapassada nos meses de julho, agosto e dezembro.

Em termos de receita, maio foi também o melhor mês de 2023, com 6,4 milhões de euros, o que elevou o total do ano para 26,3 milhões de euros, 46,7% acima dos 17,9 milhões alcançados nos primeiros cinco meses de 2022.

Os números de maio deste ano devem-se à estreia de "Velocidade Furiosa X", de Louis Leterrier, que acumulou 442.726 espectadores em 13 dias de exibição, seguindo-se, nos mais vistos do mês, "Guardiões da Galáxia Vol. 3", de James Gunn, com 208.392 entradas.

Mais abaixo na lista encontra-se a nova versão de "A Pequena Sereia", de Rob Marshall, com 93 mil espectadores, e "Super Mario Bros: O Filme", de Aaron Horvath, Michael Jelenic e Pierre Leduc, com 82 mil, fechando o 'top 5' de maio com o filme ucraniano "Mavka: A Alma da Floresta", de Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban, com 32 mil espectadores.

Na lista dos filmes portugueses mais vistos do ano surgem duas estreias de maio: "Mal Viver" e "Viver Mal", de João Canijo, respetivamente em terceiro e quarto lugar, com 11.225 e 7.092 espectadores.

O trabalho nacional mais visto de 2023 é "Amadeo", de Vicente Alves do Ó, com 12.758 entradas, seguido do nomeado aos Óscares "Ice Merchants", de João Gonzalez, visto por 11.544 pessoas.

TDI // MAG

Lusa/fim