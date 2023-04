"A Câmara Municipal da Maia aprovou, esta sexta-feira, a prestação de contas individuais de 2022 do Município. Os documentos foram aprovados por maioria, com o voto contra dos vereadores do PS", pode ler-se num comunicado enviado hoje às redações pelo município liderado pelo PSD.

De acordo com o texto, o concelho da Área Metropolitana do Porto (AMP) registou "um resultado líquido de mais 10.912.390 euros [cerca de 11 milhões de euros], que evidência um acréscimo de 35%, comparativamente com o resultado apurado em 2021".

Em matéria de desempenho orçamental, a receita cobrada líquida atingiu os 139,1 milhões de euros, "que reflete uma taxa de execução de 104%", e uma despesa total paga de 90 milhões de euros, "o que reflete uma taxa de execução de 67,5%", gerando um saldo para a gerência seguinte de 49 milhões de euros, assinala a câmara liderada por António Silva Tiago (PSD).

Segundo o município do distrito do Porto, o desempenho orçamental traduz-se num saldo efetivo de mais 7,1 milhões de euros e um saldo corrente de mais 25,6 milhões, "o que permitiu canalizar uma parcela significativa da receita corrente para financiar investimento público".

Já a despesa pública do concelho aumentou 15,2 milhões de euros, uma variação que, segundo o município, "não pode ser descontextualizada de dois acontecimentos que marcam a gerência em análise de forma determinante: a guerra na Ucrânia e a operacionalização plena do processo de descentralização de competências na área da educação".

A despesa corrente do município passou de 49,2 milhões de euros para 65,4 milhões, "proveniente, sobretudo, das variações da despesa com pessoal e da aquisição de bens e serviços", pode ler-se no comunicado.

Quanto à dívida, no final de 2022 era de 13,3 milhões de euros, "o que em termos percentuais evidência um decréscimo de 66,2%", aponta a Câmara da Maia.

Para o presidente da autarquia, António Silva Tiago, citado no comunicado, a gestão caracterizou-se "pelo rigor e responsabilidade", considerando o presidente da Câmara que a Maia apresenta uma "situação económico-financeira de reconhecida solidez e robustez".

"Temos contas certas, contas equilibradas, resultantes de gestão acertada e ponderada das nossas disponibilidades financeiras, o mesmo é dizer que sem qualquer aventureirismo, mas contas que não nos coíbem a iniciativa nem tolhem a nossa capacidade de investimento", disse o autarca maiato.

