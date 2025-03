"O primeiro lugar é assumido pela região da Madeira, que representa uma fatia de 44% do total faturado. O restante pódio é preenchido pelos concelhos de Loulé e Torres Vedras, com 24% e 13% do total respetivamente, seguidos de Sesimbra com 7%", revela em comunicado a Reduniq Insights.

Esta entidade, que gere em Portugal a rede de cartões multibanco nacionais e estrangeiros, avaliou a faturação nos negócios locais no período do Carnaval, entre os dias 01 e 04, nos concelhos de Alcobaça, Estarreja, Funchal (Madeira), Loulé, Macedo de Cavaleiros, Mealhada, Ovar, Sesimbra, Sines e Torres Vedras.

Durante esse período, os negócios tiveram um aumento de faturação de 7,1% na generalidade dos 10 concelhos face ao mesmo período de 2024.

O aumento foi mais expressivo nos concelhos da Mealhada (+ 67,7%) e de Macedo de Cavaleiros (+ 66,5%).

A Mealhada foi também a localidade que maior evolução homóloga obteve ao nível do gasto médio por cartão (+ 26,7%), registando um valor médio de 41,24 euros, como ao nível do valor médio por compra (+ 30,5%), situando-se nos 31,78 euros.

No entanto, foi em Macedo de Cavaleiros que se verificou o maior valor médio por compra (43,19Euro).

Este concelho registou um gasto médio por cartão de 48,13 euros, sendo ultrapassado pela Madeira (80,31 euros) e por Loulé (72,40 euros).

Por comparação com 2024, registaram-se picos de faturação no sábado na Mealhada (91,7%), Sesimbra (45,9%) e Loulé (25,7%), no domingo em Sines (67,4%), Estarreja (35,9%) e em Torres Vedras (34,9%) e, na terça-feira de Carnaval, em Macedo de Cavaleiros (142,5%) e Alcobaça (23,7%).

O estudo concluiu também que as transações estrangeiras nestes 10 concelhos foram na sua maioria do Reino Unido, Alemanha, França, Países Baixos e Espanha.

Na Madeira, um terço dos cartões transacionados neste período foram estrangeiros, "sendo o Carnaval com mais turistas estrangeiros (...) e o destino onde os ingleses, alemães, franceses e holandeses mais transacionaram".

Em contraponto, surge Estarreja, onde apenas 3,35% dos cartões que transacionaram nos negócios locais foram estrangeiros.

FCC // JLG

Lusa/Fim